Was es zu entdecken gibt: Im Stadtpark von Tangerhütte, der jüngsten Stadt der Altmark, ist das Erbe der herausragenden Industriegeschichte des Ortes noch zu sehen – ein Kunstgusspavillon, der bei der Weltausstellung 1889 in Paris mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Die Eisengießerei, die die Industriellenfamilie Wagenführ und den ganzen Ort einst reich gemacht hat, gibt es heute noch unweit des Parks. Dieser gehört mit seinen beiden Schlössern, einem künstlichen Wasserfall und dem Mausoleum der Familie Wagenführ zu den Gartenträumen Sachsen-Anhalts.

Wie hinkommen: Mindestens stündlich fährt von Magdeburg der RE20 oder die S1 bis Bahnhof Tangerhütte. Von dort aus 20 Minuten Fußweg zum Stadtpark.

Wichtige Infos: Im Gartenträume-Park gibt es das erste Bürgercafé der Altmark. Es befindet sich im Neuen Schloss. Das Café funktioniert nach dem Prinzip "Bürger für Bürger". Öffnungszeiten: Von April bis September an jedem ersten Wochenende im Monat, Sonnabend und Sonntag jeweils von 14-17 Uhr.

Im Labyrinth des Irrgartens von Altjeßnitz versuchen Touristen, sich mit Hilfe von Schirmen in den insgesamt rund 2,3 Kilometer langen Wegen zwischen den zwei Meter hohen Hainbuchenhecken wiederzufinden. Bildrechte: dpa Was es zu entdecken gibt: Der unter Denkmalschutz stehende Hecken-Irrgarten wurde Anfang des 18. Jahrhunderts von einem französischen Gartenbaumeister angelegt. Der idyllische Park mit dem 2600 Quadratmeter großen Irrgarten ist in Deutschland nahezu einmalig. Viele ähnliche Anlagen wurden im Lauf der Zeit umgebaut oder zerstört. Gärtner und viele Helfer halten alles in Schuss. Sie kümmern sich um Hecken, Bäume, Rasenflächen und Gehwege.

Wie hinkommen: Ausstieg am Bahnhof Jeßnitz, dann weiter zu Fuß nach Altjeßnitz, durch Stadtgebiet von Jeßnitz und über die Mulde. Die Entfernung beträgt ungefähr vier Kilometer, man läuft etwa 50 Minuten, mit dem Rad sind es 20 Minuten, es gibt durchgängig einen Fußweg.

Wichtige Infos: Der Eintritt in den Gutspark kostet 3 Euro, am Kassenhäuschen gibt es eine E-Bike-Ladestation. Der Irrgarten ist derzeit gut zugewachsen, in der Mitte hat man einen guten Blick auf den Park.

Was es zu entdecken gibt: Das Schloss Neuenburg in Freyburg liegt an der Straße der Romanik und hat sich in den letzten Jahren zu einem besonderen kulturtouristischen Zentrum für die mitteldeutsche Region entwickelt.

Das Schloss Neuenburg beherbert drei Museen. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn Oberhalb der Unstrut gelegen hat man einen traumhaften Überblick über die Weinregion. Seit 1935 befindet sich in dem Komplex, der teilweise mehr als 900 Jahre alt ist, ein Museum. Inzwischen sind es sogar drei Museen geworden: das Burgmuseum, das Weinmuseum und das Uhrenmuseum.



Im "Dicken Wilhelm", dem Bergfried der Burg, läuft noch bis Ende Oktober eine Ausstellung des Bildhauers Bernd Göbel.



In der Burgwirtschaft wird für das leibliche Wohl gesorgt. Hier kann man auch ein zünftiges Ritteressen buchen und natürlich gibt es Weine aus der Region.

Wie hinkommen: Am besten erreicht man Freyburg von Naumburg kommend mit der Burgenlandbahn, vorbei an malerischen Weinbergen.

Wichtige Infos: Führungen durch das Schloss können online gebucht werden. Auf der Burg kann man auch übernachten. Eintritt in die Kernburg kostet für Erwachsene 6,50 Euro, ermäßigt 4 Euro. Für den Eintritt in den Bergfried "Dicker Wilhelm" sind für Erwachsene 2,50 Euro zu zahlen, ermäßigte Tickets kosten 1,50 Euro.

Übernachten können Besucher auf dem Campingplatz Bergwitzsee Resort. Bildrechte: imago/Westend61 Was es zu entdecken gibt: Der 180 Hektar große Bergwitzsee bei Kemberg ist ein ehemaliger Tagebau. Bis Mitte der 1950er-Jahre ist dort Braunkohle abgebaut worden. Heute kann man rund um den See spazieren (rund acht Kilometer). Die Wasserqualität ist ausgezeichnet und lädt zum Baden ein – das wissen auch die Radler zu schätzen, die hier häufig einen Stopp einlegen. Für Besucher gibt es eine interaktive Mitmachausstellung. Aktive Menschen können sich am Beachvolleyballplatz austoben.



Direkt an dem idyllischen See kann man auch übernachten. Der ungefähr elf Hektar große Campingplatz Bergwitzsee Resort bietet ausreichend Platz. Und auch Geschichtsinteressierten wird etwas geboten: Am Bergwitzsee bei Kemberg beginnt die Mitteldeutsche Straße der Braunkohle.

Wie hinkommen: Ausstieg ist am Bahnhof Bergwitz, etwa 100 Meter hinter dem Bahnhof weist ein Schild zum Bergwitzsee und zum 1,9 Kilometer entfernten Campingplatz.

Wichtige Infos: Der Weg vom Bahnhof zum See ist ein Schotterweg, links und rechts viel Grün. Man geht durch eine Wohnhaussiedlung und kommt direkt am Waldhaus am Bergwitzsee raus.

Was es zu entdecken gibt: Das vor rund 100 Jahren errichtetet Gebäude aus rotem Backstein war zu Bergbauzeiten Werkstatt, Maschinenhalle und Lehrwerkstatt. Heute sind die lichtdurchfluteten Räume der im Stil des Art déco erbauten Industriehalle Ausstellungsort und Begegnungsstätte für die ganze Familie. In der Halle sind Ausstellungen zur Geschichte und Entwicklung des Geiseltals zu sehen. Hauptattraktion ist die Dauerausstellung "Fundort Pfännerhall", mit einem lebensecht rekonstruierten, gigantischen Wald-Elefanten.

Die Hauptattraktion in der Pfännerhall ist ein lebensecht rekonstruierter, gigantischer Wald-Elefanten (Symbolbild). Bildrechte: Förderverein Pfännerhall Der steht inmitten eines kunstvoll gestalteten Dioramas, das den Gästen einen Eindruck einer Seenlandschaft aus dem Pleistozän von vor ca. 300.000 Jahren vermittelt. Die Pfännerhall ist zugleich auch Start- und Ziel einer zweistündigen Entdeckungsreise rund um den Geiseltalsee. Auf einer 30 Kilometer langen Strecke umrundet der Ausflugsbus Geiseltal-Express den kompletten See und macht einen halbstündigen Zwischenstopp am Weinberg "Goldener Steiger".

Wer selbst zu einer Entdeckungstour durch das Geiseltal starten möchte, der kann vor Ort ein Tretmobil oder ein Fahrrad ausleihen.

Wie hinkommen: Die Zentralwerkstatt Pfännerhall ist gut mit der Geiseltalbahn zu erreichen. Die Bahnstrecke führt von Merseburg, über Mücheln bis nach Querfurt. Besucher müssen an der Rufhaltestelle Braunsbedra Ost aussteigen. Der Eingang zur Zentralwerkstatt Pfännerhall ist nur ca. 300 Meter von der Haltestelle entfernt und in Sichtweite.

Wichtige Infos: Die Fahrt mit der Geiseltalbahn ist im 9-Euro-Ticket inbegriffen. Eine Tour mit dem Ausflugsbus Geiseltal-Express kostet dagegen 15 Euro. Kinder von sechs bis 15 Jahren bezahlen 11 Euro. Jüngere Kinder können kostenlos mitgenommen werden. Fahrkarten müssen im Besucherzentrum Braunsbedra unter der Telefonnummer 034 633 – 900 748 vorbestellt werden.

Was es zu entdecken gibt: Auf knapp 47.700 Quadratmetern erstreckt sich in Salzwedel der Märchenpark. Die Betreiber der Gartenlandschaft haben die kalten Monate zur Umgestaltung genutzt: Ab Juni soll der Irrgarten eröffnet werden, wie eine Mitarbeiterin sagte. Bis dahin können Besucher schon durch den restlichen Park schlendern und in eine märchenhafte Welt eintauchen.

Wie hinkommen: Von Magdeburg fahren stündlich Züge nach Salzwedel. Vom Bahnhof gehts zu Fuß weiter zum ZOB, der Rufbus bringt Besucher dann zum Märchenparkt. Wichtig: Die Fahrt im Rufbus muss bis 30 min vor Abfahrt unter 03 901 – 304 030 angemeldet werden.

Wichtige Infos: Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro, Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt, für Kinder zwischen 3 – 14 Jahre sind 5,50 Euro zu zahlen.