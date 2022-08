38 Millionen 9-Euro-Tickets wurden laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen bis Mitte August verkauft. Mit dem Ticket sollte auch ein Anreiz geschaffen werden, das Auto stehen zu lassen und den Öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Einer, der sein Auto sogar verkauft hat, ist Bernhard Albrecht.

Am Bahnhof Aschersleben erzählt er im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT, dass er eigentlich davon ausgegangen ist, dass es das Ticket weitergeben würde. Nun will sich der Mann aus Herne, der gerade seien Sohn in Güsten besucht, im nächsten Jahr wieder ein Auto kaufen. Bernhard Albrecht hat wegen des 9-Euro-Tickets sogar sei Auto verkauft. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Zur Arbeit mit der Bahn

Auch Annedore Söchting hat ihr Auto stehen gelassen, um ihren Arbeitsweg mit der Bahn zu bestreiten. Auch wenn die Züge an manchen Tagen sehr voll gewesen seien, sei das Ticket eine gute Idee gewesen. "Manchmal ist es so voll, dass auch Leute, die dann mit Fahrrad kamen, draußen bleiben mussten", erzählt sie. Und deswegen sei sie auch mit einem Roller statt eines Fahrrades unterwegs. Annedore Söchting nimmt lieber den Roller, als das Fahrrad. Die Züge seien mitunter einfach zu voll und Radfahrenden könnten nicht mitgenommen werden. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Fahrradmitnahme als Problem

Das Problem mit der Fahrradmitnahme kennt auch Johannes Klages. "Eigentlich sollte man darauf achten, dass man Verbindungen wählt, die nicht so voll sind, damit genug Platz ist. Das Problem ist nur, dass das schwer vorher zu planen ist", erzählt er am Bahnhof in Halberstadt.

Trotz des Platzproblems sei das Ticket eine Bereicherung gewesen, "weil es Verkehr von der Straße genommen hat. Und es hat auch vielen Leuten gezeigt, dass wir in die Infrastruktur in der Eisenbahn investieren sollten". Für Radfahrer Johannes Klages war das 9-Euro-Ticket eine Bereicherung. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Ein Ticket fürs Reisen

Aber nicht nur für den Arbeitsweg haben die Menschen in Sachsen-Anhalt das 9-Euro-Ticket benutzt. Das Renterehepaar Fritsche erzählt am Bahnhof Wernigerode, dass sie das Ticket für Reisen nach Potsdam, Hannover, Weimar und Leipzig genutzt haben. "Am Mittwoch geht es vielleicht noch nach Magdeburg." Ohne das Ticket würden die Fritsches gar keine Bahn fahren, geben beide zu. Familie Fritsche hat das 9-Euro-Ticket zum Reisen genutzt. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Weiterführung erwünscht