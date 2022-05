Wer in den Ferien in den Harz oder nach Berlin und Leipzig will, hat also gute Karten. Wie sieht es in der Altmark im dünn besiedelten Norden des Landes aus? Hier in Salzwedel kam der Deutsche Landkreistag in dieser Woche zusammen. Der kommunale Spitzenverband vertritt die Interessen von über 56 Millionen Deutschen, die nicht in den Metropolen der Republik, sondern in durchschnittlichen Landkreisen wohnen.