Laut Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) zeigt das 9-Euro-Ticket, dass die Infrastruktur des ÖPNV einem spürbaren Passagieranstieg nicht gewachsen ist. Es habe zu wenig Investitionen in den vergangenen Jahren gegeben. Sie sagte unter anderem, dass die Strecken in Sachsen-Anhalt mehr Züge bräuchten.

Die Überlastung der Züge am Pfingstwochenende bezeichnete sie als erwartbar und verwies auch auf die größeren Veranstaltungen wie das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig , das Sputnik-Spring-Break-Festival auf der Halbinsel Pouch sowie die Saale-Weinmeile. Die Beschaffung zusätzlicher Züge sei nicht überall möglich.

Zu Hüskens erster Bilanz nach knapp einer Woche 9-Euro-Ticket gehörte auch der Hinweis, dass das Ticket eigentlich Pendler entlasten soll, es aber viele Menschen Reize, es zusätzlich zu nutzen, also für Urlaub und Ausflüge. Das sei auch wichtig, vor allem aber müsse der ÖPNV alltagstauglich werden.

Die Linke im Landtag hatte am Montag bereits eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets gefordert, mindestens bis zum Ende des Jahres. Nur dann sei eine wirkliche Auswertung möglich. Fraktionsvorsitzende Eva von Angern hatte gesagt, Bus und Bahn müssten dauerhaft günstig sein. Die Befristung auf drei Monate hatte sie als halbherzig bezeichnet. Sie hält zudem ein massives Investitionsprogramm in den ÖPNV in Sachsen-Anhalt für notwendig.