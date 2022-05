In der westlichen Altmark fängt ein Rufbussystem die ÖPNV-Nachfrage auf. Bildrechte: IMAGO / STPP

Beispiel: Rufbusse in der Altmark Tatsächlich gibt es auch im Linienverkehr der Kreisstadt Stendal abends nur ein Rufbusangebot. Allerdings können Fahrten noch bis zu einer Stunde vorher angemeldet werden, auch am Wochenende. Im Altmarkkreis Salzwedel wird der ländliche Raum durch ein umfangreiches Rufbus-System der Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel mbH abgedeckt, im Zweistunden- oder Stundentakt, jeweils abgestimmt auf die Fahrpläne der Hauptlinien sowie den Zugverkehr. In den Stadtverkehren Salzwedels und Gardelegens existiert kein fester Fahrplan. Hier können Fahrgäste ihren Rufbus zur vollen und halben Stunde an jede beliebige Haltestelle ordern – auch am Wochenende und bis zu 30 Minuten vor Abfahrt.