Kommentar 9-Euro-Ticket: Danke für diese Schnapsidee!

Bildrechte: MDR/Jörn Rettig

Mit nur einem Fahrschein durch ganz Sachsen-Anhalt und Deutschland, mit Bussen und Bahnen im Regionalverkehr – so funktioniert das 9-Euro-Ticket. Was politisch als Entlastungsidee begann, trifft nun in der Realität auf ein unflexibles und unterfinanziertes System. Einmal mehr werden das die Fahrgäste ausbaden müssen, vor allem auf Sachsen-Anhalts Pendler-Strecken. Und doch entpuppt sich das 9-Euro-Ticket als ein genialer Schachzug, findet unser Autor.