ÖPNV 9-Euro-Ticket: Verkauf startet in Sachsen-Anhalt

Einen Monat lang Bus und Bahn fahren in ganz Deutschland – das soll das 9-Euro-Ticket möglich machen. Am Montag hat auch in Sachsen-Anhalt der Verkauf begonnen. An den Automaten der DB und der Verkehrsbetriebe ist der Fahrschein erhältlich, ebenso an Ticketschaltern. Einige Apps werden den Verkauf erst später anbieten.