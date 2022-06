Sachsen-Anhalts Nahverkehrsgesellschaft (Nasa) verzeichnet seit Einführung des 9-Euro-Tickets am 1. Juni sowohl bei S-Bahnen und Regionalbahnen als auch bei Regionalexpress-Linien ein deutliches Nachfrageplus. Zum Teil sei eine Verdopplung der Nutzungszahlen zu verzeichnen. "Prozentual profitieren die Regionalexpress- und Regionalbahn-Linien stärker als die S-Bahnen, was als Indikator gesehen werden kann, dass auch außerhalb der Ballungszentren das 9-Euro-Ticket genutzt wird", erklärte Nasa-Sprecherin Jasmin Dudda.

Immerhin rund 2000 der Tickets hat die Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel (PVGS), die für den Busverkehr in der westlichen Altmark zuständig ist, bisher verkauft. Die Linien seien deutlich mehr frequentiert, sagt PVGS-Geschäftsführer Ronald Lehnecke – auch von Fahrgästen von außerhalb, die offenbar das günstige bundesweite Angebot nutzen, um neue Gegenden zu erkunden. Vor allem Pendler würden profitieren, da sie im Vergleich zu normalen Monatskarten deutlich sparten. Die Fahrgastzahlen auf den Strecken nach Wolfsburg, Magdeburg und Arendsee seien deutlich gestiegen. Bei den bei den Rufbussen sei die Nachfrage sogar um bis zu 50 Prozent in die Höhe geschnellt.

Im ÖPNV mangelt es zum Teil an Busfahrern und Bussen, um dem gestiegenen Andrang gerecht zu werden (Symbolbild). Bildrechte: imago images/Bernd März

Grundsätzlich freut sich Lehnecke, dass viele Leute vom Dorf das Auto nun auch mal stehen lassen und das Angebot des ÖPNV testen. Andererseits führe der Andrang zu Kapazitätsproblemen. Einen großen Ansturm erwartet Lehnecke in der Ferienzeit. "Wir hoffen, nicht überrannt zu werden", so der Geschäftsführer. Eine kurzfristige Ausweitung des Busangebotes sei nicht möglich. Dazu fehlten einerseits die Fahrzeuge, andererseits das Personal. Gerade jetzt in der Sommerzeit hätten viele Fahrer langfristig ihren Jahresurlaub geplant.