Sachsen-Anhalt ist aus Gewerkschaftssicht nicht gut genug auf die Einführung des 49-Euro-Tickets vorbereitet. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Sachsen-Anhalt teilte mit, der Schienenverkehr verfüge weder über die nötige Infrastruktur, noch gebe es genug Personal. Bereits das 9-Euro-Ticket habe viele Angestellte an den Rand der Belastung und teilweise sogar darüber hinaus gebracht. Die Landespolitik müsse zunächst das Schienennetz ausbauen lassen und mehr Geld in die Instandhaltung investieren.