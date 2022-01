Entwarnung Notruf-App "Nora" in Sachsen-Anhalt wieder erreichbar

In Sachsen-Anhalt ist die Notruf-App "Nora" nach eintägigem Ausfall wieder erreichbar. Die App stand seit Sonntagvormittag landesweit nicht zu Verfügung. Am Montagmorgen gab das Lagezentrum der Landesregierung Entwarnung. Grund für den Ausfall waren den Angaben zufolge technische Probleme.

"Nora" ist die Notruf-App der Bundesländer, die im vergangenen Herbst veröffentlicht wurde. Über diese können Menschen in einer Notlage um Hilfe rufen – und das barrierefrei. Der schriftliche Notruf landet über die App direkt bei den Einsatzleitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst – wie ein Anruf über die Notrufnummern 112 und 110. Damit kann die App auch von Menschen mit einer Sprach- oder Hörbehinderung oder Menschen, die sich am Telefon oder auf Deutsch nicht gut verständigen können, genutzt werden. Ihnen standen bislang nur ein Notruf-Fax und ein Gebärdendolmetscherdienst zur Verfügung.

Hat man einen Notruf abgesetzt, nutzt die App die Standort-Funktion des Smartphones, um den Ort des Notfalls zu ermitteln. So werden die Einsatzkräfte direkt dorthin gesendet. Zudem kann die oder der Hilfesuchende über einen Chat schriftlich mit der Einsatzleitstelle kommunizieren. Möglich ist außerdem ein sogenannter stiller Notruf in bedrohlichen Situationen, in denen der Notruf unbemerkt bleiben soll.