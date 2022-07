Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann bleibt skeptisch gegenüber Russland. Bildrechte: dpa

Durch die Ostsee-Pipeline Nordstream 1 fließt nach zehntägiger Wartung seit Donnerstagmorgen wieder Gas. Die Sorge, Russland könnte den Gashahn abgedreht lassen, hat sich damit nicht bestätigt. Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) zeigte sich weiterhin skeptisch gegenüber Russland und riet dazu, trotz der neuen Gaslieferungen an Gas-Notfallplänen festzuhalten. Willingmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, er sei dankbar, dass jetzt etwas Entspannung eintrete. Er begrüße auch, dass sich die russische Seite vertragstreu verhalte und das tue, was verabredet und zugesichert worden sei, nämlich erst einmal wieder zu liefern.