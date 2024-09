Die Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswachen müssen den Vorgaben entsprechend so geplant sein, dass Rettungswagen innerhalb von zwölf Minuten am Einsatzort sind. Diese Vorgabe soll in 95 Prozent aller Notfälle erreicht werden. Tatsächlich ist das im vergangenen Jahr jedoch in keinem einzigen Landkreis gelungen.