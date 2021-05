Mit durchschnittlich über 98 Prozent liegt die Fristeinhaltung bei den Notärzten in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt am höchsten. Schlusslicht in dieser Kategorie ist der Landkreis Wittenberg mit rund 85,7 Prozent. Bei den Rettungswagen lag im vergangenen Jahr keine Region über dem Richtwert von 95 Prozent – die Werte lagen zwischen 73,85 Prozent (Jerichower Land) und 89,36 Prozent (Magdeburg).

In Sachsen-Anhalt fällt der Rettungsdienst in den Kompetenzbereich des Innenministeriums. Ein Ministeriumssprecher teilt MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass es entgegen der verbreiteten Annahme keine konkrete Hilfsfrist gebe, innerhalb derer ein Rettungsmittel am Einsatzort sein muss. Die Hilfsfrist sei vielmehr eine Planungsvorgabe für die Träger des Rettungsdienstes, die die Standorte der Rettungsmittel so zu bestimmen haben, dass unter gewöhnlichen Bedingungen die Hilfsfrist eingehalten werden.