Kita-Kinder in Sachsen-Anhalt, deren Eltern in Berufen der Kritischen Infrastruktur arbeiten, sollen bei Pandemie-bedingten Personalengpässen bevorzugt betreut werden. Das geht aus einem Erlass des Sozialministeriums hervor, der durch Empfehlungen ergänzt wird. Die Regeln sollen greifen, wenn Personalausfälle so gravierend sind, dass nicht mehr alle Kinder einer Einrichtung adäquat betreut werden können, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Der Erlass tritt am 10. Februar in Kraft.