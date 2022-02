Keine Nebenjobs durch Pandemie Über 8.000 Studierende in Sachsen-Anhalt beantragen Nothilfe

Die andauernden Einschränkungen der Corona-Pandemie bekommen auch Studierende in Sachsen-Anhalt zu spüren. In den vergangenen zwei Jahren sind viele Nebenjobs weggefallen. Rund 8.303 Studierende der Hochschulen im Land benötigten finanzielle Hilfe und stellten einen Antrag auf einen Zuschuss in akuter Notlage.