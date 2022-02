Der Corona-Impfstoff von Novavax ist in Sachsen-Anhalt angekommen. Wie das Gesundheitsministerium MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag bestätigte, sind 39.000 Dosen des Impfstoffs Nuvaxovid ins Lager in Irxleben im Landkreis Börde geliefert worden. Bis Montag werde der Stoff in die Kreise und kreisfreien Städte gebracht. Damit können die Impfungen in der kommenden Woche beginnen.