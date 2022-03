In Sachsen-Anhalt können sich von nun an alle Interessierten mit dem neuen Vakzin des US-Herstellers Novavax impfen lassen. Es seien ausreichende Mengen des Covid19-Impfstoffes Nuvaxovid vorhanden, erklärte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) in Magdeburg.