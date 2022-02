39.000 Dosen geliefert Impfungen mit dem Vakzin von Novavax starten in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sollen am Montag die ersten Dosen des neuen Impfstoffs von Novavax gespritzt werden. Am Wochenende waren rund 39.000 Dosen in den Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes verteilt worden.