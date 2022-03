In Stendal werden die Impfungen in der zentralen Impfstelle im Berufsbildungswerk verabreicht. 60 Voranmeldungen hat es bereits gegeben, teilte Landrat Patrick Puhlmann mit. Übers Wochenende waren 2.000 Dosen des sogenannten Tod-Impfstoffs in Stendal eingegangenen. Termine für die Impfung können Beschäftigte im Gesundheitswesen über die Internetseite des Landkreises buchen. Dies gilt allerdings zunächst nur für die Vorangemeldeten. Ab Donnerstag können auch Berechtigte ohne Voranmeldung einen Termin erhalten, hieß es aus dem Landratsamt.

In Halle können sich Menschen, die in der Pflege und Betreuung arbeiten, auch ohne Termin impfen lassen. Im Saalekreis werden Impfungen für diese Gruppe nach Angaben des Landkreises ab sofort in den Impfstellen in der Marktgalerie (ehemals Brühl-Center) in Merseburg und im Nova Eventis in Günthersdorf angeboten. Ab Mittwoch stehen für Berechtigte auch Termine ohne Voranmeldung zur Verfügung. Im Burgenlandkreis beginnt das Impfen am Mittwoch. Ab Mitte der Woche werden auch in Mansfeld-Südharz erste Novavax-Spritzen aufgezogen.