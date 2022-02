In Sachsen-Anhalt sollen sich zunächst bislang ungeimpfte Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich mit dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax impfen lassen können. Dazu werde ein Voranmeldesystem vorbereitet, über das Terminbuchungen möglich sein werden, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Montag mit. Ab dem 15. März greift für Beschäftigte in Kliniken und in der Pflege eine Impfpflicht.