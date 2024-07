Bildrechte: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Frostschäden und Ernteausfälle Sachsen-Anhalt will offenbar Obst- und Weinbauern helfen

19. Juli 2024, 14:55 Uhr

Nach heftigen Frosttagen im Frühjahr erwarten Obstbauern in Sachse-Anhalt in diesem Jahr massive Ernteausfälle. Nun will die Landesregierung offenbar helfen: Das Wirtschaftsministerium erklärte, eine Kabinettsvorlage sei in Arbeit.