Die Ernte der Obstbauern in Sachsen-Anhalt ist in diesem Frühjahr bei den meisten Sorten ein Totalausfall gewesen. Darüber hat der Obstbauverband aus Sachsen und Sachsen-Anhalt MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag informiert. Demnach beläuft sich der Gesamtschaden auf 20 bis 30 Millionen Euro.