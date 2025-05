Die Obstbauern in Sachsen-Anhalt blicken verhalten optimistisch auf ihre Ernte. Derzeit sei bei vielen Kulturen die Blüte abgeschlossen, sagte Alexander Ehm von der Obstproduktion Höhnstedt im Saalekreis MDR SACHSEN-ANHALT. So sehe man bei den Aprikosen schon kleine Früchte. Auch bei Kirschen und Äpfeln ist nach seinen Worten die Blühphase fast vorbei.

Insgesamt ergebe sich derzeit ein freundliches Bild. Ehm betonte aber: "Nach den Frostereignissen vor einem Jahr sind wir vorsichtig, was Prognosen angeht." Was man jetzt sagen könne, sei, dass es sich relativ normal entwickele. "Wir sind ein bisschen zeitiger als im Durchschnitt. Allerdings kann noch viel passieren. Die Eisheiligen sind noch nicht vorbei", so der Obstbauer aus Höhnstedt.

Es wird nochmal kälter in Sachsen-Anhalt. In der Nacht zum Dienstag werden Temperaturen von bis zu minus ein Grad erwartet. Das liegt vor allem an der kalten Meeresluft, die über das Land zieht, erklärt Grit Krämer vom MDR-Wetterstudio. Besonders betroffen sind demnach vor allem die nördliche Altmark und die Börde. Auch zum Wochenende hin würden die Temperaturen noch einmal fallen, wenn auch nicht so stark.