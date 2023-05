Das erste Mal im Jahr wieder ins Freibad gehen – das ist an vielen Orten in Sachsen-Anhalt schon möglich, bevor der Sommer beginnt. Wann und wo unter anderem Schwimmbad und Badesee in die Saison starten, erfahren Sie in dieser Übersicht.

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erklärte kürzlich: "Die große Mehrheit der Badegewässer hat eine ausgezeichnete Qualität in Sachsen-Anhalt und kann auch in diesem Jahr wieder zur Erholung und sportlichen Betätigung genutzt werden." Mit "mangelhaft" seien nach Abschluss der Badesaison 2022 nur der Neustädter See in Magdeburg und der Schachtsee in Wolmirsleben im Salzlandkreis eingestuft worden. Seitdem seien Maßnahmen am Neustädter See getroffen wurden, die die Wasserqualität verbessert hätten. Dort gebe es kein Badeverbot mehr. Anders sehe es am Schachtsee in Wolmirsleben aus – dort gelte 2023 ein Badeverbot, so die Auskunft des Gesundheitsministeriums.