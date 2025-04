Schwimmen und Planschen Diese Freibäder in Sachsen-Anhalt haben schon geöffnet

Hauptinhalt

04. April 2025, 13:47 Uhr

Das Freibad Klietz in Quedlinburg ist seit dem 1. April offen und damit eines der ersten Bäder in Sachsen-Anhalt. In vielen anderen Freibäder und an Badeseen startet die Saison im Mai oder Juni. Ein Überblick über die Bäder und Seen im Land sowie ihre Öffnungszeiten.