Die Sommerferien in Sachsen-Anhalt sind gestartet – passend dazu werden die Temperaturen im Verlauf der Woche Prognosen zufolge an der 30-Grad-Marke kratzen.

Wann und wo Sie sich in den Schwimmbäder und Badeseen in Sachsen-Anhalt abkühlen können, erfahren Sie in dieser Übersicht.