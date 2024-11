Läden ohne Personal sollen in Sachsen-Anhalt am Wochenende erweiterte Öffnungsmöglichkeiten bekommen. Die schwarz-rot-gelbe Koalition will dafür das Ladenöffnungszeitengesetz ändern. Demnach sollen voll automatisierte Verkaufsstellen auch an Sonn- und Feiertagen sowie an Samstagen zwischen 20:00 und 24:00 Uhr öffnen dürfen. Einizge Bedingung: für den Betrieb dieser Läden dürfen an diesen Tagen keine Mitarbeiter eingesetzt werden, heißt es in einem Gesetzentwurf.