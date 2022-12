Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonnabend, rechtlich gesehen ein Werktag. Dennoch sind die Öffnungszeiten für Supermärkte und Discounter begrenzt. Grundsätzlich müssen Geschäfte zu Heiligabend in Deutschland um 14 Uhr schließen. Aber es gibt Ausnahmen: Sachsen-Anhalts Ladenöffnungszeitengesetz erlaubt für Läden in Tankstellen, an Bahnhöfen und Flughäfen die Öffnung bis 17 Uhr zu Heiligabend, an Sonn- und Feiertagen bis 24 Uhr. Wäre Heiligabend auf einen Sonntag gefallen, hätte in Sachsen-Anhalt wieder die 14-Uhr-Frist gegriffen.