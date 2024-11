So fahren in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg neben normalen Linienbussen, Anrufbusse, die an einen Fahrplan gebunden sind, aber auch flexible Anrufbusse, die per App bestellt werden können. Obwohl es mehr Fahrten gebe, seien die Kosten durch die digitale Optimierung sogar gesunken, hieß es aus dem Landkreis.