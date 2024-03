Zudem hat das Klimabündnis Fridays for Future für Freitag (01.03.) gemeinsame Proteste mit den ÖPNV-Beschäftigten angekündigt. Die Klimaaktivisten haben für 15 Uhr Demonstrationen in Halle und Magdeburg angekündigt. In Halle ist dafür nach Angaben des Bündnisses der Opernplatz als Startpunkt vorgesehen. In Magdeburg startet die Demo am Hauptbahnhof. Anschließend wollen Beschäftigte und Klimabewegung den Angaben nach um 16 Uhr ihre gemeinsamen Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Geld für den Nahverkehr auf dem Domplatz an die Landespolitik übergeben.