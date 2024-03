Zudem hatte am Freitag in Halle und Magdeburg das Klimabündnis Fridays for Future zu gemeinsamen Proteste mit den ÖPNV-Beschäftigten aufgerufen. In Magdeburg startete die Demo am Hauptbahnhof. Anschließend übergaben Beschäftigte und Klimabewegung ihre gemeinsamen Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Geld für den Nahverkehr auf dem Domplatz an die Landespolitik. An der Demonstration unter Federführung von Verdi beteiligten sich am Freitagnachmittag in Magdeburg etwa 300 Menschen.

Bildrechte: MDR/ Engin Haupt