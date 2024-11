Für die Parathletin Anja Adler reicht der Song "Something Just Like This" von Coldplay und The Chainsmokers. "Wenn ich den Song höre, kann ich einfach die Augen zu machen und bin in Szeged an der Wettkampfstrecke". Dort, beim Weltcup 2017 in Ungarn, war die Kanusportlerin das erste Mal international angetreten und belegte den siebten Platz. Vier Jahre später, 2021 gewann Adler den Weltcup. In Paris holte sie auf 200 Metern die Bronzemedaille.