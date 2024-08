Der dezentrale Mikroblogging-Dienst Mastodon wurde in Jena entwickelt. Eugen Rochko hat Mastodon gegründet und es nach dem Studium in die Welt gesetzt. Er betreibt Mastodon mittlerweile über eine gemeinnützige GmbH in Berlin. In Dresden gibt es noch den Verein Zwiebelfreunde. Der ist weltweit die zweitwichtigste Organisation hinter dem Anonymisierungs- und Anti-Zensur-Projekt Tor. Leute, die das so vorangetrieben haben, haben in Dresden bei einem legendären Kryptografie-Professor studiert.