Was ist die Mobile Opferberatung? Die Mobile Opferberatung unterstützt seit 2001 vor allem Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sowie ihr Umfeld und Zeugen. Sie werden in Sachsen-Anhalt kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym betreut – und unabhängig davon, ob sie Anzeige erstattet haben oder nicht. In Salzwedel, Magdeburg und Halle gibt es Anlaufstellen der Opferberatung.



Die spezialisierte Fachberatungsstelle befindet sich in Trägerschaft des Vereins "Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt". Die Arbeit wird aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben" und mit Mitteln des Sozialministeriums des Landes Sachsen-Anhalt finanziert.