Lilly hat ihre neue Wahlheimat in Halle entdeckt. Die junge Frau wurde acht Jahre nach dem Mauerfall geboren, in Lüneburg in Westdeutschland. Für ihr Biochemie-Studium kam sie in die Stadt an der Saale. Die Zeit, als Deutschland in Ost und West geteilt war, kennt sie nur aus Erzählungen. Doch auch heute, über drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall, wird ihr ihre westdeutsche Herkunft gespiegelt.