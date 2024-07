Als Ostdeutscher gilt, wer in den ostdeutschen Bundesländern, also in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen geboren wurde. Der Geburtsort Berlin wird separat dargestellt, da dort die Zuordnung zu Ost- bzw. Westdeutschland nicht eindeutig möglich ist. Die Definition richtet sich nach einer Studie des Ostbeauftragten zu Ostdeutschen in Führungspositionen.