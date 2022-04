Die Stiftskirche in Gernrode. Bildrechte: Uwe Bruns

In Sachsen-Anhalt gibt es einige seltene Osterbräuche. Dazu gehöre etwa das Osterspiel in der Stiftskirche in Gernrode (Landkreis Harz). Grundlage für das Osterspiel ist eine Art Drehbuch, das im 11. Jahrhundert im Damenstift Gernrode entstand. Im Jahr 1972 wurde in einem Archiv in Berlin-Dahlem eine Abschrift aus dem Jahr 1502 entdeckt. Seit Ostern 1989 führt die Gemeinde das Osterspiel in der Stiftskirche auf. Allerdings gebe es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Aufführung, sagte Pfarrer Andreas Müller.