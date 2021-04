So etwa lud Stefanie Schneider zum Weltgebetstag der Frauen die Internetgemeinde zum Backen in ihre Küche ein, denn eigentlich wird an diesem Gebetstag auch gemeinsam gegessen, was nun wegen Corona nicht möglich war. Unter dem Titel "was bewegt.de" betreibt der Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt inzwischen eine eigenen Kanal bei YouTube . Die Zugriffszahlen sind sehr unterschiedlich: Mal sind es kaum mehr als 100, dann allerdings klicken auch schon fast 2.000 Nutzer auf die Angebote. Die Gruppe der klassischen Gottesdienstbesucherinnen wird jedoch nur teilweise erreicht, wie Stefanie Schneider einräumt: "Wir haben viele ältere Gemeindemitglieder, die noch keinen Online-Zugang haben. Aber auf der anderen Seite bin ich immer wieder auch überrascht, wer sich inzwischen doch mit Technik ausgerüstet hat, auch weil man ja sonst kaum noch die Enkel sieht. Bei der Auswertung der YouTube-Daten haben wir festgestellt, dass viele aus unserer Zielgruppe sechzig plus tatsächlich unsere online-Angebote auch wahrnehmen."

Aber nicht nur technisch, auch inhaltlich haben sich Veranstaltungen durch die digitale Verbreitung geändert. Zwar gibt es im Netz bekanntlich keine Zeit-Beschränkungen, doch während man bei einer langweiligen Predigt nicht so ohne Weiteres die Kirche verlässt, reicht online ein Klick – und man schaut sich eben etwas Anderes an. Und das führt nun zu einer neuen Form, so Stefanie Schneider: "Wir versuchen uns kurz zu fassen, was erstmal eine Umstellung war. Und auf Lieder zum Mitsingen verzichten wir, denn zu Hause allein wirkt das schnell öde. Aber wir nutzen auch ein Konferenzsystem, an dem man sich mehr beteiligen kann, wie man es von Online-Meetings in der Wirtschaft kennt. Da kann man sogenannte Break out-Sessions einrichten, so eine Art kleine Gesprächsgruppen. Das funktioniert gut."