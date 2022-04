Menschen in Sachsen-Anhalt nutzten das gute Wetter und den Wegfall vieler Corona-Regeln für Ausflüge.

Bereits im Vorfeld der Ostertage waren beliebte Ausflugsregionen in Sachsen-Anhalt gut ausgebucht.

Trotz vieler Reiserückkehrer verzeichnete der ADAC bis Montagnachmittag keine größeren Staus. Laut Deutscher Bahn läuft der Zugverkehr ebenfalls ohne größere Probleme.

Die ersten größeren Feiertage nach dem Wegfall zahlreicher Corona-Maßnahmen: Viele in Sachsen-Anhalt nutzten die Ostertage für Ausflüge. Auch zu Ostermärschen kamen nach Angaben der Veranstalter mehr Teilnehmer als in den Vorjahren. Genaue Zahlen nannte das Netzwerk Friedenskooperative nicht. Zentrale Forderung bei den Ostermärschen war ein Ende des Krieges in der Ukraine. Kritisiert wurden aber auch Aufrüstung und Waffenlieferungen. Der Abschluss der Ostermärsche fand am Ostermontag unter anderem in der Colbitz-Letzlinger Heide statt. Einem Polizeisprecher zufolge waren etwa 270 Teilnehmer nach Dolle im Landkreis Börde gekommen.

Das größtenteils heitere Wetter an den Feiertagen mit Temperaturen um die 14 Grad lockte insbesondere Radfahrer und Radfahrerinnen nach draußen. "Die Räder, die sich die Leute in den vergangenen Pandemiejahren gekauft haben, werden nun auch genutzt", sagte Benjamin Gehne, stellvertretender Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs in Sachsen-Anhalt.

Besucher beim Treffen der Autotuning-Szene an der Rappbodetalsperre. Bildrechte: dpa Im Harz kam die Autontuning-Szene wie bereits in den Vorjahren zu großen Treffen zusammen. In diesem Jahr trafen sich etwa 1.000 Mitglieder mit ungefähr 600 Autos bei der Rappbodetalsperre. Weil der Parkplatz der Talsperre völlig überlastet war, wurde teils am Straßenrand der L96 geparkt, wie die Polizei später mitteilte. Zahlreiche Ordnungswidrigkeiten wurden gemeldet.

Ostersonntag: Ausflüge bei mildem Wetter