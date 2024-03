Das Jugendfreizeitzentrum "Mitte" in Stendal bietet ein buntes Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an: Am Freitag, den 22. März, wird eine Osterdisco gefeiert; Am Dienstag, 26. März, werden unter dem Motto "Unser Park soll bunt werden" Hochbeete und Blumenbeete bepflanzt; am Mittwoch öffnet eine Töpfer- und am Donnerstag eine Kreativwerkstatt. An den Feiertagen bleibt der Jugendclub geschlossen.