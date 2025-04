Ostern 2025 Backen, Basteln und Trudeln: Das können Sie zu Ostern in Sachsen-Anhalt unternehmen

07. April 2025, 16:29 Uhr

Ostern ist in diesem Jahr vom 18. bis 21. April. In den Ferien und an den Feiertagen gibt es vielerorts in Sachsen-Anhalt Angebote für Kinder und Familien – von Bastelnachmittagen über Osterfeuer und Eiersuche. MDR SACHSEN-ANHALT hat österliche Veranstaltungen zusammengestellt.