In zehn Jahren Pacht für Agrarflächen in Sachsen-Anhalt um mehr als die Hälfte gestiegen

Wer in Sachsen-Anhalt landwirtschaftliche Flächen pachten will, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Von 2010 bis 2020 stiegen die Preise um mehr als 55 Prozent. Regional gibt es dabei starke Schwankungen, da sich die Marktwerte vor allem nach der Bodenqualität richten.