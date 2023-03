Für viele Kommunen in Sachsen-Anhalt ist die Erhöhung der Parkgebühren kein Thema. Nachdem die Landesregierung am Dienstag den Weg für eine Anhebung der Obergrenze per Verordnung freigemacht hat, denkt bislang nur die Stadt Stendal über höhere Parkgebühren nach, wie die Stadtverwaltung mitteilte.