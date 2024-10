In Sachsen-Anhalt engagieren sich besonders wenige Menschen in Parteien. Das geht aus einem Datensatz des Politikwissenschaftlers Oskar Niedermayer hervor, der die Mitgliederzahlen aller Parteien der Jahre 2010 bis 2023 zusammenfasst und den MDR Data ausgewertet hat. Zum 31. Dezember 2023 waren demnach 15.767 Menschen in Sachsen-Anhalt Mitglied in einer Partei. Das entspricht 0,88 Prozent aller Wahlberechtigten. Deutschlandweit engagieren sich den Zahlen zufolge nur in Sachsen noch weniger Menschen in einer Partei. Den höchsten Anteil an Parteimitgliedern verzeichnet das Saarland mit 4,3 Prozent aller Wahlberechtigten.