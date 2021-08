Wegen Starkregen Pegelstände im Süden Sachsen-Anhalts steigen

Durch die Regenfälle der vergangenen Tage steigen die Pegel der Flüsse in Sachsen-Anhalt. Während an vielen Orten die Lage noch entspannt ist, gibt das Land für einige Flüsse im Harz Warnungen aus. In Zeitz wurde die erste Alarmstufe ausgerufen.