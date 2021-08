Wer zahlt die Pension? Sachsen-Anhalts Pensionskasse füllt sich langsam – aber stetig

Dass die Beamtenpension zur finanziellen Herausforderung für Sachsen-Anhalt werden würde, war bereits 2006 klar. Das galt auch für den Pensionsfonds. Der Landtag beschloss in kurzer Zeit, dass der Finanzausschuss darüber beraten soll. Im Protokoll der Sitzung steht, die Abstimmung sei so schnell gegangen, dass die Abgeordneten vorzeitig in die Mittagspause gehen konnten. Doch bei aller Einigkeit: Ganz ohne Debatte ging all das auch damals nicht über die Bühne.