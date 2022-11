Für die Fraktionschefin der mitregierenden SPD in Sachsen-Anhalts Landtag Katja Pähle ist das durchaus verständlich: Die Zahl des Personals erzeuge bei jedem Finanzminister Sorgenfalten. Doch: "Auch bei schrumpfender Bevölkerung werden wir uns dieses Personal, auf das wir uns grundsätzlich verständigt haben für Polizei, Schule und auch öffentliche Verwaltung leisten müssen, weil die Aufgaben nicht weniger geworden sind", so Pähle.

Dass die Personalkosten zur Folge haben, dass an anderer Stelle gespart und gestrichen wird, etwas bei Wirtschaftsförderung, Straßenbau und Naturschutz, hat auch Cornelia Lüddemann, Fraktionschefin der oppositionellen Grünen im Landtag, zur Kenntnis genommen. So seien beispielsweise die 1,5 Millionen für die Förderung der Artenvielfalt in Sachsen-Anhalts Natur gekürzt worden. Vernünftig bezahltes Landespersonal sei trotzdem richtig und wichtig.

Allerdings müsse man zukünftig besser schauen, wie das Personal eingesetzt werde, So Lüddemann. "Es können jetzt nicht in immer neue Bereiche und neue Aufwüchse kommen und das Alte bleibt. Wenn es neue Aufgaben gibt, muss es auch eine Aufgabenkritik geben."

Guido Heuer plädiert perspektivisch für eine Verwaltungsreform. Bildrechte: dpa

Lüddemann deutet damit an, was CDU-Fraktionschef Guido Heuer beim Namen nennt: Es werde über die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen zu reden sein, sagte er. "Man könnte auch sagen, perspektivisch wird über eine Verwaltungsreform zu reden sein."



Beispielsweise könne man sich die Arbeit des Landesverwaltungsamtes ansehen oder der landeseigenen Investitionsbank, so Heuer. Eine große Verwaltungsreform sei in dieser Legislaturperiode aber nicht umsetzbar. Das sei eine Aufgabe für ein Jahrzehnt, so der CDU-Fraktionschef.