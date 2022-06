Bereits ab Freitag laden Gemeinden im Land zu Gottesdiensten und Andachten: In der Marienkirche in Freyburg wird etwa für den Frieden gebetet. Am Sonnabend findet unter anderem in Stendal eine Orgelandacht statt. Auch Konfirmationsgottesdienste werden am Sonnabend gefeiert, etwa in Tromsdorf im Burgenlandkreis sowie in Groß Ammensleben. In Dessau-Roßlau wird die Brambacher Orgel wieder in Betrieb genommen.