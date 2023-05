Das Ringreiten ist eine Jahrhunderte alte Tradition, die zum immateriellen Kulturerbe gehört. Um waffenfähige Männer für die Armee zu rekrutieren, fanden an Pfingsten oft Heerschauen statt. In Erinnerung daran gibt es bis heute ritterliche Turniere – unter anderem rund um Dessau-Roßlau und im Salzlandkreis. Denn anders als es der Name vermuten lässt, handelt es sich beim Ringreiten nicht um eine Rundtour zu Pferd, sondern um einen Wettkampf mit Pferd und Lanze. Die Teilnehmenden versuchen auf dem Pferd mithilfe einer Lanze durch möglichst viele Ringe zu stechen.

Pfingstmontag in aller Früh wird im Dorfgraben in Reinstedt (Harz) gefischt, aber nicht einfach so: Die Reinstedter arbeiten sich kniend in Grüppchen durch den Mühlgraben und versuchen, Forellen mit der Hand zu fangen. Das ist immer ein ziemlicher Spaß, so mancher liegt dann auch mal komplett im Graben. Wer die dickste Forelle an Land holt, wird Fischkönig. Die Tradition gibt es seit Hunderten Jahren und zieht trotz der frühen Stunde jede Menge Besucher an.