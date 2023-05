Neben der Agentur für Arbeit wirbt auch Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) für die neue Ausbildung. Gemeinsam wurden in Dessau-Roßlau Details vorgestellt. "Mit der Modulausbildung haben wir ein gutes Konzept entwickelt, um in einem individuellen Lerntempo sogar bis zur Fachkraft in der Pflege durchstarten zu können. Jetzt müssen wir möglichst viele Menschen für eine Teilnahme gewinnen", sagte Agenturchef Markus Behrens. Der Bedarf an ausgebildetem Fachpersonal in der Pflege sei riesig.